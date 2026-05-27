Šutarjev zakon in romska skupnost: kako en primer spreminja pravila za vse

»Res mi je žal za to, kar se je zgodilo. Obžalujem, kar sem storil, in to bom tudi vedno obžaloval,« je včeraj pred izrekom kazni dejal obtoženi Samire Šiljić in priznal krivdo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki se je končala s smrtjo Aleša Šutarja. Smrt je vznemirila širšo javnost. Ta je s kaznijo dobila epilog tragedije, ki je pretresla Dolenjsko. Priznanje krivde je družini pokojnega prihranilo mučne glavne sodne obravnave, tožilstvu pa dokazovanje krivde. Klasični sodni postopek bi v javnem mnenju spet pogrel težave, nesoglasja in konflikte med pripadniki večinskega prebivalstva in Romi. Za udarec je obsojen posameznik, ne manjšina. Posledic dogodka pa ne čuti le storilec, ampak tudi vsa država. Navsezadnje Šutarjev zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti ...