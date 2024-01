Švarc Pipan gre po poti Janka Vebra

Pri nakupu sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani je šlo narobe vse, kar lahko narobe gre. Objektivna odgovornost je nedvomno na strani ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, politične posledice pa bo nosila SD, stranka, ki ji je omogočila, tudi z nekaj pomoči Gibanja Svoboda, da se zavihti na ministrski položaj.

V tem mandatu je ob vseh težavah, ki jih imata predsednik vlade Robert Golob in njegovo Gibanje Svoboda s svojimi ministri, komuniciranjem, neizpolnjevanjem volilnih obljub in reformnim zastojem, delovalo to, da ministri SD delajo kakovostno in da nimajo afer.

Z afero sodna stavba ministrice za pravosodje se je stranki ta (predvolilni) narativ porušil. In to ravno v obdobju, ko se je v javnem mnenju stranka začela nekoliko krepiti, in sicer po tem, ko se je velika večina odpadlih volivcev Gibanja Svoboda usmerila med neopredeljene, majhen del pa k SD.

Zaradi afere, še bolj pa zaradi tega, ker ministrica ne odstopi, je nezadovoljstvo v stranki veliko. Poziv poslanske skupine k odstopu je za zdaj ni omajal. Slabe izkušnje z neodstopom svojega ministra SD že ima. Nekdanji obrambni minister Janko Veber se je vse do razrešitve v državnem zboru oklepal položaja, potem ko je vojaškim obveščevalcem nedopustno naročil, da preverijo posledice privatizacije Telekoma.

Afera sodna palača se je zgodila tudi v za stranko občutljivem obdobju, ko se pripravlja na zanjo pomembne evropske volitve in še vedno sestavlja optimalno listo. Z evropskimi volitvami je namreč povezana usoda predsednice stranke Tanje Fajon. Tisti, ki v stranki navijajo, da jo prevzame njihov, po javnem mnenju najbolj priljubljen politik, minister za gospodarstvo Matjaž Han, vidijo Tanjo Fajon na listi za evropske volitve, po njih pa morda na kateri od visokih evropskih funkcij, kamor bi se lahko zavihtela s pomočjo evropskih socialistov, kjer dobro kotira.

Cena za neodstop pravosodne ministrice, obremenjene z odmevno afero, protestom sodnikov in napovedano interpelacijo SDS, ki bo padla v obdobje pred začetkom volilne kampanje za junijske evropske volitve, je lahko visoka.