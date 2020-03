Svet se ni ustavil

Prevozništvo, gostinstvo in turizem so, tako kot ob vseh krizah, tudi ob izbruhu koronavirusa, prvi na udaru. Letalski in avtobusni promet se zmanjšujeta, gostinski, namestitveni in turistični objekti se ob odpovedih športnih, kulturnih, znanstvenih in sejemskih prireditev še dodatno praznijo. Kakšna bo končna cena – tudi zaradi odpovedanih letov in omejevanju, zavračanju letal iz Italije v nekaterih eksotičnih destinacijah –, bo pokazal čas. Ob ugotovitvi, da se svet kljub temu ni ustavil, se v turizmu hrabrijo z izkušnjo, da ta dejavnost prva pade v krizo in se iz nje tudi prva izvleče.Zimska turistična sezona se ...