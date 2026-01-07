Prioriteta predsednice republike je njen drugi mandat

Ob podpisu odloka o razpisu rednih volitev v državni zbor, ki bodo predzadnjo nedeljo v marcu, je predsednica republike Nataša Pirc Musar z žalostjo ugotovila očitno: da je slovenski politični prostor razdeljen bolj kot kadarkoli v zgodovini države.

Želi si, da bi bila razprava v kampanji usmerjena v iskanje rešitev za izzive, od socialne varnosti in dostojnega življenja, nujnosti reform, kot sta davčna ali šolska, nadaljevanja prenove zdravstvenega sistema do varovanja temeljnih človekovih pravic, podnebnih vprašanj in prihodnosti mladih.

Mandat za sestavo vlade bo podelila tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, kdorkoli to pač že bo. S tem je predsednica republike, ki kaže vse bolj izraženo pahorjansko ambicijo biti predsednica vseh državljanov, med vrsticami sporočila, da nima nobenih težav s tem, ali bo naslednja vlada desna pod vodstvom Janeza Janše.

Različna mnenja so bistvo demokracije, vendar ne smejo postati povod za žaljivke, izključevanje ali poglabljanje razdeljenosti v družbi, je zapisala v nagovoru ob razpisu volitev. A veliko protislovje slovenske demokracije, v katero se je ujela tudi predsednica republike, je v tem, da so prav žaljivke, izključevanje in poglabljanje razdeljenosti v družbi modus operandi Janeza Janše že dobri dve desetletji.

Nataša Pirc Musar se z držo navidezne politične nevtralnosti nadeja poti do svojega drugega mandata. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nataša Pirc Musar, ki z izrazitim liberalnim profilom normativno spada v levosredinski prostor, v ničemer ne namerava podpreti levosredinskih strank na poti do morebitne ponovitve vladnega mandata. Z držo navidezne politične nevtralnosti se nadeja poti do svojega drugega mandata.

Leva sredina pa se poskuša tik pred volitvami konsolidirati po svojih najboljših močeh, ki po pravilu niso optimalne. Ena od konsolidacijskih potez naj bi bil odmeven prestop vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca v SD. V stranki po prestopu računajo na tretje mesto na volitvah z dobrim rezultatom, kar bi po njihovi oceni povečalo možnosti za levosredinsko vlado. V Levici, ki je ostala brez enega od treh najbolj prepoznavnih obrazov, pa se od zdaj zanašajo na načelne volivce, ki dajejo prednost dosežkom njihove stranke.