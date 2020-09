Rezultat glasovanja je bil kar prepričljiv. Za resolucijo evropskega parlamenta, ki kritizira ravnanje poljskih oblasti – številne poljske lokalne skupnosti so svoj kraj razglasile za LGBT-svobodno ozemlje (LGBT free zone) –, je glasovalo 513 evropskih poslancev, 148 pa jih je resoluciji, ki v središče postavlja imperativ vladavine prava, nediskriminacije in tolerance, nasprotovalo. Pogled na rezultat glasovanja je zanimiv tudi zato, ker je skoraj celotna poslanska skupina desnosredinske evropske ljudske stranke podprla resolucijo. Resolucija je kritična tudi do ravnanj poljske politične oblasti v sodstvu (posegi poljske vladajoče ...