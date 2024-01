Ta naš novi, nespodobni svetovni red

V nadaljevanju preberite:

Zemljevid sveta se je spremenil v papir, na katerem so ob rekah in gorovjih izrisane točke, kjer gori. Konsenz, da se ne žuga z rabo jedrskega orožja, ki je trajal več desetletij, je izpuhtel. Idej o uporabi jedrskega orožja ne širijo več le eksotični liki izpod severnokorejske svete gore Paektu, temveč o rabi jedrskega orožja govori tudi Dmitrij Medvedjev, član notranjega kroga Vladimirja Putina. To je tisti prijazni Medvedjev, ki smo ga manj kot desetletje nazaj, leta 2015, gostili pod Vršičem pri Ruski kapelici, spomeniku miru.

Elementarna spodobnost se je izgubila. Potomci žrtev holokavsta, ki delujejo v izraelskih vladnih strukturah, ne čutijo sramu, ko govorijo, da bi veljalo Gazo zradirati z jedrskim orožjem.