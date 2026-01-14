Tako deluje vladavina prava

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritrdilo tedniku Mladina, da mu je bila v Sloveniji kršena pravica do svobodnega izražanja. Bilo je marca leta 2011, ko je Mladina v rubriki Mladinamit objavila dve fotografiji, eno poslanca SDS Branka Grimsa z družino pri maši na Brezjah ter drugo s podobo ministra za propagando nacistične Nemčije Josepha Goebbelsa in njegove družine.

Tema Mladinine pritožbe na ESČP je bila svoboda izražanja, tema Grimsove tožbe in obsodbe Mladine v Sloveniji je govorila o nedopustnem posegu v čast in dobro ime tako njega kot njegove žene in otrok.