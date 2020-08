Takšne in drugačne improvizacije

Če bi lahko z eno besedo označili ukrepe, ki so jih letos sprejemale države zaradi pandemije covida-19, bi bil verjetno najustreznejši izraz improvizacija. In to ne velja zgolj za ukrepe ob začetku pandemije, temveč tudi za vse nadaljnje vzpone in padce krivulj okuženosti, ki zahtevajo tako rekoč vsakodnevno prilagajanje situaciji.Ob tem smo lahko tudi kritični, post festum je nedvomno mogoče detektirati vrsto napak ali vsaj nedoslednosti, vendar vse kaže, da bomo improviziranim rešitvam prepuščeni še nedoločen čas oziroma vse do odkritja cepiva in končanega postopka precepljenosti.Nekateri ukrepi so lahko zgolj sitni in ...