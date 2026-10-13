Taktična polomija

V nedeljo zvečer, nekaj minut pred 22. uro, so bili obrazi koalicijskih voditeljev zelo kisli. Natanko ob 22. uri je bilo jasno, zakaj. Zato, ker je število glasov »proti« uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi prehitelo število glasov »za«. A tisti, ki uživajo v tuji nesreči, so bili vendarle prikrajšani za TV-posnetek jutranjega prizora, ko se je izkazalo, da so med nočnim štetjem tudi nasprotniki ukinitve obveznega RTV-prispevka za slabih 700 glasov prehiteli podpornike iz vrst razširjene vladajoče koalicije. Preberite tudi: O visoki volilni udeležbi ter Janševi popolni zmoti in zaslepljenosti Če so bili pred tedni v vladajoči koaliciji navdušeni nad samimi seboj, ker da so odigrali briljantno taktično potezo in zakonodajni referendum razširili s še tremi posvetovalnimi, ...