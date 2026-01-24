Tankerji in gliserji na trgu dela

Slovenija ima že nekaj čas rekordno nizko stopnjo brezposelnosti. Napovednik zavoda za zaposlovanje sicer kaže, da se povpraševanje po delavcih nekoliko zmanjšuje, a je še vedno pozitivno, prav tako je še vedno pričakovati pomanjkanje primernega kadra. Tudi zato zavod do konca leta ne pričakuje bistvenega povečanja števila brezposelnih. Še naprej velja, da kdor hoče, lahko dobi službo. Zato je za marsikoga presenetljivo, da država kljub temu skupaj z evropskimi sredstvi za aktivne politike zaposlovanja letos predvideva več kot 76 milijonov evrov. Skoraj kot v časih, ko je brigada brezposelnih štela 140.000 oseb.