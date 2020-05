Te izzive bomo rešili

Štiriodstotni upad BDP v prvem letošnjem četrtletju glede na vesele zadnje tri mesece lani je le obris tega, kar se je Sloveniji zgodilo z izbruhom pandemije. Veliko državljanov niti še ni opazilo učinka na svoje normalno življenje, ker so ga zasenčile omejitve na prostor bivališča.Kako močno se je spremenilo življenje, bomo občutili v prihodnjih mesecih, ko se bomo bolj zavedeli svoje okolice. Koliko letos zapraviti za dopust, kdaj kupiti nov hladilnik, avtomobil ...? Najeti za hišna popravila obrtnika ali se tega lotiti sami? Odgovori na ta vprašanja so odvisni od tega, kako varne so ostale službe.Kljub ukrepom za ...