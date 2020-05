Tehnologija v sožitju z naravo

Oberwald je idilična vasica ob vznožju treh najvišjih prelazov Švice Grimsel, Furka in Nufenen. Po slikovitih cestnih vijugah, znanih tudi iz filmov o Jamesu Bondu, se poleti tre petičnih avtomobilskih zanesenjakov in kolesarjev. Vrhove obkrožajo največji alpski ledeniki. Med njimi Rhone z znamenitim Belvederjem. Blizu je tudi Aletsch, največji ledenik Alp. Nedaleč stran je znameniti prelaz Gothard, kjer so pedantni Švicarji staro cesto – Tremola restavrirali in odeli v tlakovce. Velik del območja je na Unescovem seznamu kulturne dediščine.A vse to Švicarjev ni motilo, ko so pod vznožja ledenikov postavili visoke jezove ...