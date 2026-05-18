Največja ameriške družbe so se od tiskanja denarja preusmerile k njegovi porabi

Ameriška tehnološka podjetja velik del prihodkov žrtvujejo za razcvet umetne inteligence. Do zdaj je bilo to koristno tudi za preostalo industrijo.

Silicijevo dolino preganja skrb vzbujajoča slika. Dobički velikih ponudnikov računalništva v oblaku (Amazon, Google, Meta, Microsoft in Oracle) nezadržno rastejo. Toda denarni tok, ki ga ustvarijo po kapitalskih vlaganjih, pada. Če si te strmo rastoče dobičke in padajoče proste denarne tokove, ki so se še do pred kratkim gibali usklajeno, ogledamo skupaj, nas spomnijo na obupane vzdihe svetovnih vlagateljev. Največja ameriška podjetja so se od tiskanja denarja preusmerila k njegovi porabi. Analitiki pričakujejo, da bodo Amazon, Meta in Microsoft letos v najmanj enem četrtletju poročali o negativnem denarnem toku. Podjetje Alphabet, matično podjetje Googla, bo komaj ostalo nad gladino. Oracle, najšibkejši med njimi, pa se že utaplja. Ni treba biti finančni analitik, da se ugotovi, kaj se ...