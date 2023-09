Tehtanje besed in denarja

V nadaljevanju preberite:

»Dan življenja dam za dobro zašiljen stavek,« je nekoč dejal eden naših najbolj renomiranih prevajalcev Aleš Berger, kar odraža tudi izjemno strast prevajalcev in dokazuje, da se prevajanje pravzaprav ne razlikuje veliko od pisanja avtorskih tekstov. V Sloveniji imamo solidno število vrhunskih prevajalk in prevajalcev, vendar se zdi, da z zelo redkimi izjemami ta poklic ostaja zunaj zanimanja širše javnosti, in tudi odločevalcev na kulturni sceni.