Diši po slovenski veselici v olimpijskem Predazzu

Strah, da bodo orli in orlice po slovesu Petra Prevca in dvakratne junakinje iz Kitajske Urše Bogataj leteli nižje, je bil odveč. Svetovna rekorda, ki sta ju Domen Prevc in Nika Prevc ob koncu prejšnje sezone postavila v Planici in Vikersundu, sta bila napoved sijajnega uvoda v olimpijsko zimo.

Najmlajša sorojenca v dinastiji Prevc iz Selške doline sta bila tudi ta konec tedna razred zase, Domen je v Klingenthalu z dvema zmagama povečal vodstvo v skupnem seštevku, Nika je v Visli dosegla 25. zmago v karieri in že pri 20 letih prekosila starejšega brata in vzornika Petra, ki se je lani pod Poncami čustveno poslovil pri 24.