Starejši niso samo tisti, ki potrebujejo pomoč

Povprečna življenjska doba v Sloveniji je 82,1 leta, kar je največ med nekdanjimi tranzicijskimi državami in za sedem mesecev presega evropsko povprečje. Ženske v povprečju živijo dlje, približno 84 let, moški od 78 do 79 let. Pričakovana leta zdravega življenja ob rojstvu so okoli 65 let za moške in 68,5 leta za ženske. Po zadnjih podatkih Zpiza slovenske ženske v pokoju v povprečju živijo dobrih 24 let, moški pa 18 let.

V ospredju sodobnega staranja, ki je drugačno od tistega pred desetletji, in razprav o dolgoživi družbi, ki naj bi bila civilizacijski dosežek, so vse bolj načini, kako doživeti čim več aktivnih in zdravih let, ne samo telesno, tudi duševno in ustvarjalno. K temu sicer lahko veliko pripomore vsak posameznik z odločitvijo, da bo zdravo jedel, se gibal, se družil s prijetnimi ljudmi, in poskušal živeti s čim manj stresa. Vendar mu mora uresničevanje takšnih odločitev omogočati tudi okolje, v katerem živi in dela.