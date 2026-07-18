Številne oči bodo uprte v New York

Američani v teh dneh polemizirajo o (ne)smiselnosti tradicionalnega premikanja ure dvakrat na leto, kakršnega poznamo tudi pri nas. Obeta se sprememba: zakon o enotnem poletnem času mora resda potrditi še senat in ga nato podpisati Donald Trump, ki pa v premikanju kazalcev tako ali tako vidi le veliko neumnost in gospodarsko škodo.

V ZDA so imeli manj moči pri ohranjanju ure finala svetovnega prvenstva, najodmevnejše tekme letošnjega leta. Prebivalci New Yorka se ne strinjajo z začetkom finala ob 15. uri po lokalnem času – precedenčni šov na stadionu se bo začel že uro in pol prej –, toda Fifa je morala ugoditi globalnemu občinstvu in kupcem TV-pravic, ti prevladujejo v Evropi. »Premaknili« so uro, finale bomo na srečo spremljali ob 21. uri po Uefinem, pardon, evropskem času, in ne sredi noči.

Vrhunec mundiala bodo zaznamovali tudi Slovenci, Fifa je namreč zaupala vodenje spopada med Španijo in Argentino Slavku Vinčiću, ki se bo zapisal v več kot 150-letno zgodovino nogometne igre kot prvi slovenski sodnik s takšnim privilegijem.

Pred 46-letnim Mariborčanom je velika odgovornost. Turnir so namreč zaznamovale številne sporne poteze in odločitve organizatorjev, nekatere so bile povezane tudi s sodniki. Navijači niso zaman poimenovali finala »dvoboj med Španijo in VARgentino«. Nogomet temelji na zaupanju navijačev v pošteno igro bolj kot na čem drugem. In prav to bo moral v finalu zagotoviti odlični Vinčić.

Čudovita igra z žogo ne bi mogla doseči takih vpliva, priljubljenosti in razsežnosti, če na igrišču ne bi mogel uspeti vsakdo – tako otrok z juga Centralnega parka, ki živi v stanovanju za deset milijonov evrov, kot nekdo, ki je v domnevno obljubljeno deželo priplezal čez zid ali priveslal po morju.

Nogomet namreč ponuja popolno konkurenčno okolje, nogometna družina pa velja za eno najbolj enakopravnih skupnosti na svetu – kako bi v nasprotnem primeru lahko imela Andora in San Marino pri Uefi in Fifi enako močan glas kot Nemčija in Anglija? Kaj bi dali za takšno obravnavo na drugih, usodnejših področjih življenja. Tudi zato bodo v nedeljo zvečer oči uprte v New York.