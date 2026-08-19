Premajhne šolske kuhinje in v njih premalo kuharjev

Knjigarne in papirnice v zadnjih dneh pokajo po šivih, starši kupujejo šolske potrebščine in delovne zvezke, ki jih kljub novi zakonodaji na marsikateri šoli ni prav nič manj. Država sicer že nekaj let pomaga najmlajšim, letos bodo poleg otrok prve triade brezplačna gradiva dobili tudi četrtošolci. Zakon za brezplačna kosila je leta 2022 vložil Inštitut 8. marec s podpisi volivcev. Sprememba zakona o šolski prehrani je bila junija 2023 sprejeta brez enega glasu proti. Težko je glasovati proti brezplačnim kosilom za otroke.