Tema leta 2024 bo morala biti tudi konkurenčnost

Banka Slovenije bo danes predstavila napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Gospodarska rast bi letos lahko znašala od 1,5- do dva odstotka, prihodnje leto morda še nekoliko več. Optimistične so napovedi več podjetij, ki se letos ukvarjajo s padcem povpraševanja, o okrevanju ob polletju prihodnje leto. Medtem ko je višina slovenske inflacije v primerjavi z evropsko skrb vzbujajoča, napovedi rasti BDP presegajo povprečje Evropske unije. Slednje navzdol vleče največje evropsko gospodarstvo Nemčija, ki se spopada z gospodarsko in proračunsko krizo.