Teme, ki nas ločujejo

Spopad na Mali gori ni imel nadaljevanja, bil je sklepna epizoda predvojnega primorskega antifašizma.

Nedavno sem na Celovški, tik pred odcepom, ki pripelje do Muzeja novejše in sodobne zgodovine, videl enega izmed oblikovno enoličnih, a vsebinsko udarnih plakatov, s katerih v zadnjih mesecih bolščijo ideološki slogani, ukrojeni po meri do nedavnega največje opozicijske, zdaj največje koalicijske stranke. Dolgočasna črna pisava na beli podlagi je ponosno dokazovala, da SDS ne potrebuje pomoči oblikovalcev, saj ima v rokah nekaj pomembnejšega – resnico samo. Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec Plakat je, ob petinosemdeseti obletnici dogodkov, mimoidoče poučeval o zgodovinski resnici prvih tednov druge svetovne vojne na Slovenskem: resnični odpor se je začel maja 1941 v bitki na Mali gori pri Ribnici, kjer so se tigrovci spopadli z Italijani. Napisu je težko očitati faktično ...