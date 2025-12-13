Pomembno vprašanje prihodnosti rudarske regije

Velenje je bilo v zadnjih dneh zaradi kipa Tita, ki je ostal brez glave, kar naprej v medijih. Medtem je vlada sprejela predlog enega ključnih zakonov, ki bi ga morali dobiti že pred tremi leti. Zakon o prestrukturiranju regije za širše množice ni bil tako zanimiv.

Letnico izhoda iz premoga, to je 2033, je v strategiji januarja 2022 začrtala prejšnja, Janševa vlada in določila, da morata biti ključna zakona, poleg zakona o prestrukturiranju še zakon o zapiranju velenjskega rudnika, sprejeta v pol leta. Nobenega od njiju še nimamo. Tudi če bi državni zbor jutri sprejel zakon o prestrukturiranju regije, pa je treba še sprejeti 200-milijonski program prestrukturiranja. Za kaj dati denar in koliko komu? Zagotovo bo pestro.