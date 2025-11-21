Težko osebno in družbeno vprašanje

Referendumsko vprašanje sprašuje, ali ima oseba, ki zaradi bolezni neznosno trpi, to osebno svoboščino, da sprejme odločitev o končanju lastnega življenja.

Dilema, ki je na referendumski mizi, nikakor ni lahka, še manj lahkotna. Celo razprava o tem, kaj pravzaprav je na referendumski mizi, je naporna. Naporna je tudi zato, ker je na enem koncu zastrupljena s trditvijo, da gre pri referendumu za to, da bi preprečili sistematično zastrupljanje starih, šibkih, onemoglih. Tudi če postavimo trditev o zastrupljanju v oklepaj in se osredotočimo na zmerni del razprav, ne bomo dosegli jasnega soglasja, o čem odločamo. Tehnično vzeto: odločamo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ko skušamo tehnični opis prevesti v vsebinskega, je na mestu jasno razkritje: povzetek vsebine zakona je lahko le subjektiven. Ker poklici, ki jih opravljamo, v marsičem vplivajo na naš pogled na svet, so razlike v razumevanju referendumske vsebine ...