Tiskana beseda je temelj demokracije

Konec šolskega leta se hitro približuje, pred začetkom novega pa še vedno ni jasno, katere oblike učnih gradiv bodo po spremembah učnih načrtov dovoljene za uporabo. Predsednica Mednarodnega združenja založnikov Gvanca Jobava pri tem poudarja dialog med državo, založniki in učitelji ter pomen izbire učnih gradiv kot standarda svobodne in demokratične družbe, kakršna naj bi bila slovenska. Ta izbira ni le tehnično vprašanje izobraževalnega sistema, temveč tudi podlaga za vzgojo izobraženih ljudi, od katerih bo nekoč odvisna prihodnost države in demokracije. V svetu, ki mu ritem vse bolj narekujejo družbena omrežja, algoritmi in dezinformacije, demokracije ne moremo imeti za samoumevno. Tudi v nekaterih državah, v katerih načeloma velja za vrednoto, se je znašla v primežu oblastnikov, ki ...