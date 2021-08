Tisti, ki so prišli kot osvoboditelji

V komentarju preberite:

Svet gleda, ali je Zahod sposoben evakuirati iz Kabula, kolikor je pač največ možno ljudi, ki so prepuščeni maščevanju talibov. Ali pa bo Afganistance, ki so jim Američani obljubljali svobodo, demokracijo in človekove pravice, pustil na cedilu. Vse, ki so sodelovali z zavezniško vojsko, imajo talibi za peto kolono.



Govorimo o esenci, najpomembnejšem etičnem vprašanju našega časa. Po debaklu dvajsetletne vojne, v kateri ni bil uresničen noben »osvoboditeljski cilj«, je najmanjša oddolžitev reševanje življenj najbolj ogroženih prebivalcev Afganistana. Države, ki so sodelovale, imajo moralno odgovornost, da ponudijo zatočišče beguncem, ki potrebujejo zaščito.



V vseh vojnah se porazi končajo s pobegom. Ampak zdaj, ko na predsedniški palači vihra zastava emirata, ko deset tisoč ljudi oblega letališče Hamid Karzaj in vidi edini izhod v vkrcanju na zahodna letala, ko matere predajajo svoje otroke ameriškim vojakom na letališču, bi tako imenovani Zahod moral razumeti moralno obvezo.