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    Tito, Naser, Nehru, Nkrumah, Sukarno … Carney

    Srednje velike države se lahko potrudijo za nekaj večjega, boljšega, močnejšega, je prepričan kanadski premier Mark Carney.
    Foto Roberto Schmid/Afp
    Galerija
    Foto Roberto Schmid/Afp
    Igor Bratož
    11. 10. 2026 | 06:00
    11. 10. 2026 | 09:13
    6:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nepalski predsednik vlade Balendra Šah je na nedavni generalni skupščini Združenih narodov z govorniškega odra poslal v svet kratko, suho, a premišljeno opažanje: »Ustvarili smo svet z brezhibno logistiko za vojno in pomanjkljivo logistiko za hrano.«

    V tem preprostem stavku je povzeto marsikaj, za kar se zdi, da je krivo za porazno globalno stanje duha, za vse tisto, kar bi z besedami Jesihovega Hamleta opisali kot čas, ki je iz sklepa izpahnjen. Nekaj je vsekakor narobe, če lahko, na primer, na najbolj kritične točke na svetu iz bogatih in vplivnih držav prihaja na sto tisoče izstrelkov, hkrati pa imajo revnejše države velike težave pri zagotavljanju najosnovnejših količin hrane, goriva in drugih nujnih potrebščin za svoje prebivalstvo.

    Vizijo o boljšem svetu je na istem srečanju v New Yorku ponudil kanadski premier Mark Carney z opozorilom, da bi bilo partnerstvo za multilaterizem lahko novi forum, ki bi – kot je razložil v malo manj razumljivi birokratščini – obravnaval univerzalne institucije, praktična zavezništva in zmogljivosti, ki obstajajo zunaj vlad, z namenom krepitve zaupanja in povezovanja ljudi.

    Carneyjeva kasnejša pojasnila so bila bolj razumljiva: tako v Združenih narodih kot v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu je namignil, da v predlaganem partnerstvu ne vidi poskusa doseganja soglasja med narodi, ker bi bilo to pač nemogoče, ampak ustvarjanje nove paradigme za države, »ki bi se povezovale okoli skupnih problemov namesto okoli geografske lege ali velikosti«.

    To po njegovem mnenju ne bi bila alternativa multilaterizmu, ampak njegovo orodje, instrument, ki bi zmogel vsaj malo popraviti svet, katerega podobo razbijajo ukrepi sedanjega prebivalca v Beli hiši. Temu namreč multilaterizem ne diši, bolj je navdušen nad posli, zanima ga, kot je navedel Carney, nekaj drugega: »Gospodarska strategija Združenih držav se je očitno preusmerila s podpore multilateralnemu sistemu k bolj transakcijski in vodeni dvostranski trgovini ter naložbenemu pristopu.«

    Že na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu na začetku letošnjega leta je Carney razvijal svojo zamisel in navrgel, da razpočenega starega sveta in doslejšnjega reda ne kaže objokovati, ampak se je smiselno potruditi za nekaj večjega, boljšega, močnejšega, kar lahko naredijo srednje velike države, ki lahko največ izgubijo v »svetu trdnjav«: »Če nismo pri mizi, smo na jedilniku.« Duhovita pripomba enega od spletnih komentatorjev na Carneyjeve zamisli je bila očarljiva v svoji lucidnosti: »Mark je Gospodar prstanov! Naprej, prebivalci Srednjega sveta!«

    Se zdajšnja oblastna garnitura v podalpskih krajih po vzorcih svojega vedenja lahko prišteva med srednjesvetne? Najverjetneje ne, saj se več kot očitno in brezsramno nagiba k drugačnim igralcem. H katerim? Tistim, ki ubijajo, brez milosti in s pravičniško ideologijo. Tistim, ki na podlagi nedokazanih trditev svojo božansko mornarico zaposlujejo z umori na odprtem morju v Karibih, o žrtvah, morda preprodajalcih drog, ki jih imenuje »teroristi«, pa je vrhovni poveljnik svetilnika sveta samohvalno jasen, treba jih je »ubiti, izgnati ali pridržati kot sovražne borce brez možnosti izpustitve, kar tudi počnemo«. Tistim, ki se po tem, ko so ukazali prijeti predsednika z nafto bogate države in ga strpati v newyorški zapor, zmorejo pohvaliti, da so pridobili »več kot 60 odstotkov nafte na svetu ... bila je vojna, a je morda največji posel, kar jih je bilo kdaj sklenjenih. Zmagovalcu pripada plen. Vsi ste to že slišali.«

    Vrednote si tukajšnji vladajoči delijo z oblastniki, ki jim več kot 75.000 ubitih v Gazi in na Zahodnem bregu, od tega skoraj 22.000 otrok, ne pomeni nič. Za veto v Bruslju, ki bi s skupno izjavo EU obsodil izraelski načrt za gradnjo več kot 1200 stanovanjskih enot v projektu naselja E1 na Zahodnem bregu, smo servilno poželi pohvale izraelskega premiera, nad katerim lebdi obtožba o vojnem zločinstvu, in sprenevedamo se, da uradno še zmeraj zagovarjamo spoštovanje mednarodnega prava in dogovorjeno rešitev z dvema državama, ki upošteva legitimne interese obeh strani. Genocida, etničnega čiščenja in vsega drugega hudega očitno ne vidimo, tu gre, kot nam pravi zunanji minister, zgolj za »ustvarjene narative«, »vrednostne sodbe« in »inflacijo izjav«, resničnost je baje drugačna, prijetna, lepa.

    Eno od strankarskih trobil prve stranke vladajoče koalicije je ta teden celo objavilo ekspertizo nekega menda uglednega mednarodnega pravnika, ki zagnano razlaga, da je stališče o tem, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite, pravno neustrezno, dokazovanje upravičenosti izraelske države po poselitvi pa zaokroži z brezprizivno ugotovitvijo: »Judje so etnična skupina, ki se je prvotno naselila v Judeji in Samariji pred 3500 leti, ko je to deželo Judom podelil Vsemogočni.« Okupiranih palestinskih ozemelj nenadoma ni, ne obstajajo. V ozadju takih argumentov je seveda tudi biblijska sentenca iz prve Mojzesove knjige, ki se bere takole: »Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.«

    Carneyjev poziv k realizmu, ki bi temeljil na vrednotah, je pragmatičen, njegov novi svetovni red bi spodkopal zdaj vseprisotni vpliv Združenih držav, temeljil bi na fleksibilnih, tematsko specifičnih partnerstvih, »umerjenih zavezništvih« z različnimi globalnimi akterji, z Evropsko unijo, lahko tudi Kitajsko, s tem pa – kot so opazili mnogi opazovalci – spominja na še zmeraj delujoče, a globalno popolnoma nevplivno gibanje neuvrščenih. Carneyjevo prepričanje, da bi na svetu lahko šlo drugače, morda ne bo kmalu imelo posnemovalcev, a ima nespregledljiv državniški naboj, stališče, da se ni treba več zanašati le na moč svojih vrednot, ampak na vrednost svoje moči, ponuja opojni magnetizem.

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