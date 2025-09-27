To še ni vojna, mir pa tudi ne več

V nadaljevanju preberite:

Ne na nebu in ne na tleh je prevod naslova popevke tudi v Sloveniji priljubljenega srbskega rockerja Momčila Bajagića, znanega kot Bajaga. Izgubljenost v nekakšnem izpraznjenem vmesnem prostoru brez prihodnosti je pesnik in pevec ponazoril tudi z verzom: »To težko lahko imenujemo mir, vem pa zanesljivo, da ni niti vojna«.

Ta verz, če bi ga poznali, bi morda padel na pamet uporabnikom evropskih letališč, ki so v preteklih dneh zaradi vdorov brezpilotnih letalnikov ostali na tleh, ker so zaradi varnosti zaprli letališča in odpovedali številne polete. Podobno tesnobno kot Danci se ob neželenih vdorih vojaških letalnikov s posadko ali brez in civilnih brezpilotnih letalnikov lahko počutijo na Norveškem, Poljskem, v Estoniji, Latviji, na Madžarskem, v Romuniji in Moldaviji.