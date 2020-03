Toženje nad mokrimi hlačnicami

Pred začetkom vsake zimske sezone se razširi napoved, da bo tudi letos mestne službe presenetil sneg, zato bodo ceste ostale zasnežene in slabo prevozne. Vsakič znova se hudujemo, zakaj se niso bolje pripravili, presneto, vedeli so, kaj prihaja. Se še niso naučili, da je treba kupiti dve toni soli v istem trenutku, ko se vremenar na malem zaslonu prvič pojavi v puloverju? Zamude v službo, nekaj zvite pločevine in mokre hlačnice pa so vendarle neznatne težave v primerjavi s položajem, v katerem so se pred kratkim znašli organizatorji prireditev, podporno osebje in seveda nastopajoči.Prejšnji konec tedna je najbolj odmevala ...