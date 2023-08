Tragični optimist in evropski pesimisti

V nadaljevanju preberite:

Kdor preveč obljublja, zaupanje izgublja, pravi slovenski pregovor. Med Brusljem in glavnimi mesti na Zahodnem Balkanu je bilo v preteklih dveh desetletjih v obe smeri izmenjanih preveč obljub. Včeraj so na Bledu obljub siti voditelji balkanskih držav slišali besede predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, da bo EU do leta 2030 pripravljena na novo širitev, bodo pa morale tudi države te regije do takrat biti pripravljene na vstop v evropsko družino držav.