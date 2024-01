Tragikomičen boj za ustrezno plačo

V nadaljevanju preberite:

Pred pol leta je ustavno sodišče zakonodajalcu naročilo, da do 3. januarja odpravi nedopustno neskladje sodniških (posledično tudi tožilskih) plač. Ni ne prvič in – po izkušnjah s slovensko politiko – gotovo tudi ne zadnjič, da se oblast požvižga na odločitve največje pravne avtoritete v državi, ustavnega sodišča. Včeraj so sodniki in tožilci zato uresničili napovedano; za eno uro so prekinili delo. Da se mora sodna veja oblasti za ustavno predpisane pravice boriti s skrajno obliko sindikalnega boja, torej stavko, je za pravno in demokratično državo naravnost sramotno.