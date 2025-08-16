Trgovanje s Putinom

Če bi končal vojno v Ukrajini, bi predsednika Donalda Trumpa za Nobelovo nagrado za mir kandidirala celo njegova zaprisežena demokratska nasprotnica Hillary Clinton. Republikanski prvak je moral žal naznaniti, da ni dogovora, dokler ni dogovora, srečanje na Aljaski z Vladimirjem Putinom se je zaključilo brez velikega preboja. Bo ta sledil v Moskvi? Ruski predsednik je že povabil na nadaljevanje pogajanj.

Vse podrobnosti pogovorov ob času pisanja tega teksta še niso bile znane, kritiki pa so se bali, da bo nekdanji agent komunistične politične policije KGB ameriškega nepremičninskega magnata obračal okrog prsta. In res je Putin premeteno soglašal s Trumpovim zatrjevanjem, da z njim v Beli hiši ne bi bilo napada na Ukrajino. A tudi drži, da je bil tam februarja 2022 demokrat Joe Biden, ki je po prepričanju konservativnih opazovalcev vodil presenetljivo različico »appeasementa« do Moskve: s Putinom se ni hotel pogovarjati, napadeni Ukrajini pa ni zagotovil orožja za zmago.

Več kot tri leta kasneje je Ukrajina vojaško izmučena in nobena evropska država se noče bojevati zanjo. Trumpov instinkt za sklepanje poslov tako s prijatelji kot s sovražniki pa ima vendarle svoje meje. V številnih svetovnih krizah je bil uspešen s palico in korenčkom, in gorjačo je že vihtel tudi po Rusiji, Indiji je nabil visoke carine za kupovanje ruske nafte. Zdaj veliko stavi na dobro voljo napadalca Ukrajine.

Zagovornik načela »najprej Amerika« se morda hoče čim bolj umakniti iz evropskih vojn. Z zahtevami po večjih prispevkih je že okrepil druge članice vojaške zveze Nato, Ukrajini dovoljuje nakupe ameriškega orožja prek evropskih držav. V odnosu s Kremljem je vsaj na Aljaski bolj vztrajal pri korenčkih, pa čeprav bi lahko tudi pritisnil. Rusija je ranljiva že zaradi visokih stroškov vojne. Ruska centralna banka se boji ničelne rasti, drugi že govorijo o recesiji. Putin ni brez velikih moralnih zadržkov tvegal le ukrajinskih, ampak tudi domače žrtve.

Na mil odnos ameriškega predsednika vpliva dejstvo, da sta Rusija in Ukrajina že vse od njegovega prvega mandata ameriško notranjepolitično vprašanje. Zgoraj omenjena prva predsedniška tekmica Hillary Clinton je plačala nedokazane trditve britanskega obveščevalca Christopherja Steela o Putinovem izsiljevanju republikanskega predsednika in demokrati so na temelju tako majavih obtožb organizirali preiskave in poskus odpoklica. Zdaj objavljeni dokumenti kažejo obširno zaroto nekdanjih obveščevalnih vrhov z blagoslovom demokratskega političnega vrha. Trump ob takšnem domačem obravnavanju morda celo tuje nasprotnike vidi kot prijateljske.

Ena njegovih zunanjepolitičnih prioritet je poleg tega odtegnitev Rusije od avtokratske alianse s Kitajsko. Nobeno Putinovo laskanje pa ne bo prikrilo dejstva, da je ruski avtokrat napadel suvereno sosedo, tudi zato, ker v svoji bližnji okolici ne prenaša demokratičnih držav. Trump se bo moral odločiti, ali bo v želji po končanju morije na vzhodu Evrope nadaljeval po spolzki rdeči preprogi za odkritega zagovornika obnovitve sovjetskega in carskega interesnega območja v Evropi in drugje.

Stara celina, ki je prepogosto ploskala demokratskim obtožbam na Trumpov račun, se bo morala še bolj okrepiti za zavračanje avtokratskih apetitov. Odnosi z Rusijo so občutljivi že zaradi tamkajšnjega jedrskega arzenala, v preteklosti pa so tudi številni evropski voditelji preveč popuščali. Nekateri med njimi so nekdanjemu ameriškemu predsedniku Billu Clintonu pomagali celo pri jedrski razorožitvi Ukrajine, brez katere najbrž res ne bi bilo ruskega napada.

Najhujša vojna v Evropi po drugi svetovni zahteva tako načela kot prilagodljivost. Ne pa kapitulacije. Rusija naj bi po neuradnih poročilih za končanje vojne, ki jo je sprožila sama, zahtevala zasedena ukrajinska ozemlja, odpoved napadene države članstvu v zvezi Nato, demilitarizacijo in zamenjavo režima v Kijevu. Ne glede na Trumpova ali druga mnenja o ukrajinskem vodstvu bi s tem Evropi v prihodnosti grozili novi ruski napadi. Tudi ZDA? Pozdrav ameriškega predsednika v ruščini »dober dan, dragi sosed« lahko Putina opomni, da je Aljasko nekoč posedovala njegova država. Premetenost ruskega predsednika je spoznala že Hillary Clinton, ki je kot državna sekretarka Rusiji zaman ponujala nov zagon.