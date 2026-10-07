Tri leta genocida: kako je Hamasov napad postal alibi za izbris Palestincev

Mineva tri leta, kar se je v Gazi začela vojna. Začelo se je 7. oktobra leta 2023, ko je Hamas na jugu Izraela napadel judovske civiliste in jih ubil približno 1200, zajel pa še dodatnih 250. Domala ves svet je obsodil ta napad in ga označil za terorističnega. Povedal je, da je šlo za dogodek in dejanje, ki se nikoli ne bi smela zgoditi in zanju v sodobni civilizaciji pod nobenim opravičilom ni in ne bi smelo biti mesta. Tedaj se je Izraelu pod oblastjo Benjamina Netanjahuja prižgala zelena luč za maščevanje, še več, za široko ofenzivo ne le proti Hamasu, temveč proti vsem Palestincem, torej za vojno, ki po treh letih traja vse do današnjega dne. Teroristični napad Hamasa je pravzaprav služil kot alibi za sprožitev sionističnega načrta izbrisa Palestincev najprej iz Gaze, v drugi fazi pa ...