Trije evri kazni za uporabnike tujih spletnih trgovin

Ko EU obdavči na Kitajskem izdelke, poskuša evropskega kupca prisiliti, da kupuje izdelke doma, čeprav so dražji in mogoče slabši.

Carine so z vrnitvijo Donalda Trumpa na čelo ZDA postale politično popularna tema, a mogoče je prav zaradi njega postala opaznejša njihova kontroverznost. Njihov učinek bo v svojem žepu v prihodnje občutil vsak uporabnik tujih spletnih trgovin. Še posebno kitajski spletni trgovci so postali marsikje v Evropi bolj popularni kot domači. Kitajski izdelki manjših vrednosti bodo tri evre dražji, dokler se EU ne odloči, kako bo dokončno uredila poplavo ponudbe poceni izdelkov z Daljnega vzhoda, ki se bo v prihodnjih letih gotovo samo še povečevala, in to ne zgolj iz Kitajske. Tudi v Sloveniji se trgovine zapirajo zaradi selitve nakupov na splet. Zanimivo naključje je, da se z uvedbo carin na pakete v Sloveniji zapira ena večjih trgovin s športnimi izdelki. A tudi to kaže, da ti trije evri ne ...