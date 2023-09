Trk s proračunsko realnostjo

V nadaljevanju preberite:

Danes je sovpadlo več dogodkov, povezanih z javnimi financami. Umar je objavil poslabšano gospodarsko napoved. Ta spreminja proračunska izhodišča. Država se je ta teden v ZDA zadolžila za milijardo dolarjev. Vse to se dogaja v kontekstu, ko se Nemčiji v gospodarstvu do prihodnjega leta ne obeta opaznejše izboljšanje stanja. Gospodarski kazalniki, kot so izvozna naročila, gospodarsko razpoloženje in zadržana rast svetovnega gospodarstva, kažejo na zelo negotovo obdobje ali celo recesijo.