Trnova pot okrevanja Evrope

Šibka gospodarska rast, nadaljevanje ruske agresije v Ukrajini z vsemi posledicami, energetska negotovost. To so glavne okoliščine, ki bodo jutri spremljale govor predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji na zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu.

udi gospodarske posledice vse pogostejših in vse močnejših vremenskih katastrof lahko postanejo oprijemljivo makroekonomsko tveganje. EU si je institucionalno petletko začrtala kot zeleno preobrazbo. To postaja politično vse bolj kočljivo, saj podnebni in okoljski projekti na več področjih drezajo v status quo.