Trojanski konj kitajskih obveščevalcev v ZDA

Če je verjeti republikanski administraciji ZDA, lahko komunikacijske in druge visoke tehnologije prihodnosti odprejo vrata novi hladni vojni med demokratičnimi državami in diktaturami s Kitajsko na čelu. Za državnega sekretarja Mika Pompea, ki prihodnji teden prihaja na obisk v Ljubljano, so telekomunikacijski velikani s Huaweiem na čelu trojanski konji kitajskih obveščevalnih služb, kitajski konzulat v Houstonu, ki so ga ukazali zapreti, pa vohunski brlog. S prepovedjo tiktoka se republikanska administracija loteva tudi kitajskih družbenih omrežij.Če bo Donald Trump ostal predsednik ZDA, se bodo morale o tem izreči tudi ...