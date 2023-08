Tromostovje: most do drugega brega, sočloveka in narave

V članku lahko preberete:

Mostovi, tisti iz betona in železa, so porušeni. Vendar so postavljeni novi mostovi, mostovi med ljudmi.

Nekako s temi besedami je Tina Maze, nekdanja olimpijska zmagovalka in domačinka iz Črne na Koroškem, za Pop TV opisala razmere v svoji dolini. A tudi v drugih slovenskih dolinah in kotlinah. Zrasli so novi mostovi, ostali so tudi nekateri stari, čeprav je njihove materialne temelje voda marsikje spodjedla. Začasno je do oddaljenih krajev postavljen zračni most. Celo nesrečna Ukrajina je ponudila, da s helikopterjem priskoči na pomoč. Okupirana država je na delovišče v Savinjski dolini poslala močan inženirski konvoj. Ekspedicije slovenskih reševalcev, gasilcev, zdravnikov in vojakov, ki so v preteklosti odhajali v sosednje države ali dlje, so sporočale, da nam ni vseeno za trpljenje drugih. Številne helikopterske sile, strokovnjaki za upravljanje s težko mehanizacijo, inženirci in konec koncev politični funkcionarji so do naših dolin prišli zato, ker njim ni vseeno za katastrofo, ki se je zgodila slovenskim ljudem.