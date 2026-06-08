Jezik v kulturi dialoga

Ne)premišljena izbira besed v javnem prostoru je bolj kot vprašanje interpretacije naslovnika in občestva odraz (ne)spretnosti komuniciranja.

Na Primoža Trubarja se spomnimo najmanj dvakrat na leto, ob dveh državnih praznikih: na dan reformacije 31. oktobra in na današnji datum, njegov domnevni rojstni dan. Tega obhajamo po zaslugi tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, še enega velikana slovenskega jezika, pisane besede, narodne zavesti in ideje o enotnosti slovenskega prostora. Kritiki sicer opozarjajo, da se Trubarjevemu dnevu glede na pomen in veličino njegove osebnosti še vedno namenja premalo pozornosti; zaznamujejo pa ga v šolah, z osrednjo prireditvijo na Trubarjevi domačiji na Rašici ter v državnem zboru. Boris Pahor je pobudo za dan Primoža Trubarja dal ob 500. obletnici njegovega rojstva, leta 2008. Ob letošnjem, že sedemnajstem zapored, Trubarjeva domačija praznuje 40-letnico delovanja kot spominsko in kulturno ...