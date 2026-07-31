Trump mora Netanjahuja prisiliti k umiku

Palestinsko gibanje Hamas je včeraj sporočilo, da je pripravljeno položiti orožje in s tem spoštovati svoje zaveze – razorožitev – iz dogovora o prekinitvi ognja, ki je bil sklenjen oktobra lani. Ameriški predsednik Donald Trump je potezo Hamasa označil za »zgodovinsko« in »prelomno«, pri tem pa ni upošteval širšega in zelo občutljivega konteksta te odločitve. Predvsem ne dejstva, da Izrael na območju Gaze še vedno izvaja genocid in širi okupacijo.

Hamas, ki je v nasprotju z Izraelom do zdaj izpolnjeval svoje obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja, se je, logično, pripravljen razorožiti šele, ko bo izraelska okupacijska vojska zapustila območja, ki jih je zasedla po sklenitvi dogovora.

Hamas, ki je že pred dvema tednoma sporočil, da se odpoveduje civilni oblasti nad porušeno palestinsko enklavo, namerava svoje orožje predati Nacionalnemu komiteju za upravljanje Gaze. Ta palestinska »institucija«, ki je bila ustanovljena v skladu z mirovnim načrtom, naj bi prevzela nadzor nad Gazo, a za zdaj njeni uradniki še niso zapustili Kaira. Pri razoroževanju Hamasa naj bi sodelovale tudi mednarodne stabilizacijske enote, ki pa, tako kot nova palestinska policija, še ne obstajajo.