Trump ni Napoleon, resnica ni laž

Nekateri Iranski posnetki resnico namenoma karikirajo skoraj do laži, da bi postala bolj prepričljiva.

Vojna propaganda ni nič novega, pogosto gre za podaljšek politične propagande, njeni pomembnejši cilji so nadzor podatkov, utrjevanje domoljubja, preusmerjanje pozornosti in seveda zavajanje, ustrahovanje in zaničevanje nasprotnika. Spomnimo se britanskih karikatur Napoleona, ki so ga slikale kot izredno majhnega, kar se ga še danes drži, čeprav je bil nadpovprečno visok za tiste čase. Hitler je za propagandne namene posegal po filmu, projekcije so mu pomagale utrjevati oblast in ideologijo kot tudi narativ potekajoče druge svetovne vojne. Vsaka nova tehnologija hitro najde mesto v vojni in propagandi, zato ni presenečenje, da je postala umetna inteligenca pomembno orodje tudi v aktualnih konfliktih, še posebej v napadu na Iran. Donald Trump skoraj vsakodnevno dviguje prah z bizarnimi ...