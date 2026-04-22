Trumpu se mudi, a do konca vojne je še daleč

Odločitev o podaljšanju premirja se običajno dojema kot znak, da se oboroženi konflikt bliža sklepnemu dejanju. Ne glede na ponavljajoče se izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o skorajšnjem koncu vojne proti Iranu, razpleta še ni na vidiku. O kakršnem koli olajšanju je zato težko govoriti, zlasti ob upoštevanju nespodbudnih signalov, ki skoraj dva meseca po ameriško-izraelskem napadu na islamsko republiko prihajajo z obeh strani.

Večina fokusa je še naprej usmerjenega na Hormuško ožino ter na dvojno, iransko in ameriško blokado, pod katero se je znašla ta ključna pomorska pot. Cena nafte brent se je le nekaj ur po Trumpovem podaljšanju premirja, ki velja od 8. aprila, znova povzpela nad 100 dolarjev za sod, potem ko so iz ožine poročali o več napadih in iranskem zasegu vsaj dveh tovornih ladij, ki sta se poskušali prebiti skozi vrata v Perzijski zaliv.