Tudi v Ljubljani se odloča o Evropi. Izrael in drugi to vedo

Za ta teden napovedano odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je nov premik na diplomatskem zemljevidu Slovenije, ki se je v zadnjem desetletju precej preoblikoval. Čeprav je danes pri nas akreditiranih toliko tujih diplomatov kot leta 2016, se za nespremenjenim skupnim številom skrivajo precejšnja prerazporejanja. ZDA in Kitajska sta okrepili svojo navzočnost in imata danes največji diplomatski predstavništvi, medtem ko se je nekoč najštevilčnejša ruska misija močno skrčila.

Urednik zunanjepolitične redakcije Jure Kosec v videokomentarju pojasnjuje, kako ti premiki odsevajo dogajanje v svetu in kaj povedo o pomenu Slovenije.