Tudi zdravnike prepričajo višje plače in mir

Novogoriško bolnišnico je zapustila polovica radiologov, zato od 1. maja ne zmorejo več pokrivati dežurne službe z radiologom. Novomeško bolnišnico sta zapustila dva radiologa, celjsko do zdaj trije, prihodnji teden še trije. Vsi odhajajo k zasebnikom. Tam so precej bolje plačani, dnevno morajo napisati več izvidov, a gre večinoma za lažje primere, delo je dopoldne ali popoldne, ne ob koncih tedna, nobenih dežurstev. Lahko jih obsojamo in se zgražamo nad njihovim pohlepom ali pa se vprašamo, ali bi sami ostali v naporni službi od petka do svetka, če bi lahko šli drugam za višjo plačo in z urejenim delovnikom od ponedeljka do petka?