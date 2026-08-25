Tuje vojne na slovenskih črpalkah

Veliko evropskih držav podražitev naftnih derivatov uspešno izkorišča za pospešitev premika v brezogljično družbo. Tudi v Sloveniji so predvsem kupci avtomobilov nakazali, da si želijo zmanjšati odvisnost od uvoza naftnih derivatov. Toda če se hoče država res otresti uvozne odvisnosti na področju energentov, nakup varčnejšega avtomobila še zdaleč ne bo dovolj. Električni avtomobili so le simbol prehoda v nizko ogljično družbo in zgolj velik delež električnih avtomobilov bo imel relativno majhen vpliv na energetsko samostojnost Slovenije, če bo ta morala velik del električne energije uvoziti, uporabniki pa bodo imeli povrhu vsega do nje omejen dostop. Nujno bo spremeniti zavedanje. Pa ne toliko zaradi odgovornosti do okolja, ampak bo predvsem treba spoznati, da so obnovljivi viri postali ...