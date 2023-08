Tujec pomaga tujcu

V komentarju lahko preberete:

So stvari, ki se jih ne pozabi. Dobre in slabe. Spomina na gasilca, ki je iz poplavljenega vrtca reševal otroke, medtem pa je voda uničevala njegov dom, ne more izbrisati nič. Spomina na gorske reševalce, ki so reševali življenja in premoženje, medtem pa je reka odnesla njihova vozila in opremo, ne more izbrisati nič. Ukrajinski konvoj s strojno opremo, ki je pripotoval na pomoč v Savinjsko dolino, je med največjimi mednarodnimi konvoji. Medtem ko pomagajo Sloveniji, agresija Putinove Rusije uničuje ukrajinska mesta in vasi. Hči je pomagala materi, sosed sosedu, prijatelj prijatelju, neznanec neznancu, popolni tujec popolnemu tujcu. Morda pa si vendarle nismo popolni tujci. In nismo zgolj znanci, ki smo se bežno srečali v virtualnih svetovih.