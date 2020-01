Tujek in zdravo narodovo telo

Vojaki 100. topniške divizije sovjetske Rdeče armade so se koncentracijskemu taborišču Auschwitz III približali v nedeljo, 27. januarja 1945, okrog devetih zjutraj. Ob treh popoldne so vojaki 60. armade prišli še do glavnega dela taborišča Auschwitz I, ki leži pet kilometrov zahodno. Našli so 7000 preživelih. In našli so 7000 kilogramov človeških las – las tistih, ki niso preživeli. 44.000 parov čevljev je le nakazovalo obseg zločina. Več kot 800.000 kosov ženskih oblačil je o zločinu povedalo več. Nacisti so v Auschwitzu ubili vsaj 1,1 milijona ljudi. Skoraj milijon ubitih je bilo židovskega rodu. Poljakov je bilo ...