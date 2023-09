Očitno so ceste edina konkretnejša slovenska komunikacija države s svetom

V nadaljevanju preberite:

Turistična letina je težka zaradi več razlogov. Predvsem zaradi vremena. V prvih sedmih mesecih se je turistični obisk sicer povečal in prehitel do zdaj rekordno leto 2019. Toda končni izid bo pomembno krojil avgustovski in septembrski turistični obisk. Poplave so vnesle nemalo skrbi panogi, ki je odvisna od podnebja. Turisti so, kar se vremena tiče, plašne ptice. Ujme jim nikakor niso pri srcu. Že samo en teden dežja jih je iz Istre odgnal več deset tisoč in prikrajšal blagajne za lepe denarce. Še huje učinkuje naravna kataklizma. Ne le na posamezne kampe, hotele, zasebne sobe, ampak na celotno podobo turistične države.