Turistični bumerang

Turistični obisk v Sloveniji je po večletni rasti lani dosegel nov rekord in zdelo se je, da se bo kljub napovedi o umirjanju gospodarskega motorja rast nadaljevala tudi letos. A že na začetku januarja so se zaradi pomanjkanja snega na smučiščih začeli kisati obrazi žičničarjev, nato pa je novi koronavirus kot strela z jasnega najprej ustavil turiste iz Azije, nato pa zaprl še vse turistične zmogljivosti po državi. Turistična podjetja ter gostinci so tako čez noč ostali brez prihodkov in nobenega dvoma ni, da bo turizem med najbolj prizadetimi panogami zaradi pandemije zloglasnega virusa.V vrtincu pandemije in ukrepov za njeno ustavitev se je znašlo tudi rojevanje državnega turističnega holdinga, ki ga je vlada blagoslovila šele februarja letos, ko je bil virus že na pohodu. Takrat se je to zdela velika zmaga gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, zdaj pa ta projekt zaradi izrednih dogodkov, kot kaže, spremlja veliko negotovosti. Med drugim bi se lahko na glavo obrnile tudi finančne projekcije, ki jih je v načrtu za turistični holding predvidel SDH.Če pustimo ob strani vse pomisleke o smiselnosti podržavljanja družb, ki naj bi pristale v tem holdingu, je treba spomniti, da je turistična strategija to predvidela že jeseni leta 2017. A se nato dve leti zaradi boja interesnih krogov, kdo bo glavni v tem megaprojektu, ni zgodilo kaj dosti. To se zdaj lahko vrne kot bumerang. Če se energija in čas ne bi trošila za merjenje moči, bi zdaj morebiti postopki združevanja, prenosa turističnih družb in upravljavske konsolidacije že bili končani oziroma pri koncu. Mogoče bi holding že našel sovlagatelje in bil s tem pripravljen na potrebne naložbe. Res je, da bi država zaradi novih okoliščin za načrtovani prevzem Save zdaj morda lahko odštela manj, kot je načrtovala, a tudi vlagatelji bi znali spremeniti svoja pričakovanja.Osnovna ideja ministra Počivalška je bila, da bi državne družbe združili pod eno streho zato, da bi jih prestrukturirali, jim zvišali dodano vrednost in ceno. Turizem bo gotovo med tistimi, ki bodo še nekaj časa bolehali za virusom. Ne le zaradi zaprtja hotelov in turističnih obratov, kar pomeni neposreden izpad prihodka, ki ga pozneje ni mogoče nadomestiti, ampak tudi zato, ker so turisti plahe ptice in po umiritvi razmer gotovo ne bodo prihajali tako množično, kot so do zdaj. Še posebno ker k nam prihaja največ turistov iz dežel, ki jih je zelo nalezljiva bolezen prav tako prizadela. Zato ni izključeno, da prestrukturiranja ne bo potrebovala še katera druga turistična družba, ki bi morda lahko prav tako pristala pod okriljem turističnega holdinga, čeprav varuh konkurence že nad sedanjimi načrti dviguje obrvi. V tem primeru bi bilo najbrž lažje, če se ne bi bilo treba več ukvarjati z ustanovnimi dilemami, ampak bi takoj lahko zavihali rokave.