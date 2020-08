Turistični karantenski nesmisli

Turistične agencije je tako kot druge turistične dejavnosti pandemija koronavirusa močno prizadela. Ne le da so morale za nekaj časa zapreti svoja vrata, ampak so se zaradi ukrepov držav zaprli tudi njihovi trgi. Potem ko so se s sproščanjem prepovedi ljudje spet podali na potovanja, je drugi val pandemije države ponovno začel barvati v rdeče, kar pomeni, da so zaradi obvezne karantene za turiste postale manj zanimive. V tej luči je agencije, ki so v že tako slabem letu računale vsaj na prodajo posezonskih aranžmajev, nedvomno še posebej dodatno prizadela zadnja uvrstitev Hrvaške na seznam s poslabšanim epidemiološkim ...