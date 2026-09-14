Rekordni turistični obisk prinaša rekordne dobičke

Po lanskem rekordnem letu je za slovenskimi turističnimi delavci še ena uspešna poletna sezona. Najboljša do zdaj. Turistični ponudniki v zadnjih letih sicer pritrjujejo dobremu obisku, hkrati pa tako kot lani zmajujejo z glavo, da jim zaradi vse dražjih energentov, stroškov dela, hrane in drugih dobrin na koncu pod črto ostane vse manj. A analiza urada za makroekonomske analize in razvoj kaže, da poslovanje vendarle ni tako slabo. Nastanitvena in gostinska podjetja, ki so v predpandemičnem letu 2019 ustvarila skoraj 58 milijonov evrov neto čistega dobička, so si po izgubi leta 2020 zaradi epidemije hitro opomogla, zato je neto čisti dobiček lani dosegel 124 milijonov evrov. To je tretjino več kot leto prej in dvakrat več kot leta 2019. Tudi dodana vrednost na zaposlenega se je v tem ...