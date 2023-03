Turizem so še vedno ljudje

V nadaljevanju preberite:

V Hotelih Bernardin, ki sodijo pod okrilje skupine Sava Turizem, so včeraj opozorilno stavkali. Delavce je na noge dvignil napovedani prenos oziroma tako imenovani outsourcing okoli 35 sobaric na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje. Gre za zadnjo desetino sobaric, ki so še neposredno zaposlene v Savi Turizem, vse druge so na zunanje izvajalce prenesli že v preteklih letih.

V sindikatu opozarjajo, da gre pri delu sobaric za osnovno turistično storitev, ki da je ne bi smeli prenašati na druge družbe, še posebno ne v državnem podjetju. Do takšne poteze sta bila kritična tudi ministra za gospodarstvo in za delo, Matjaž Han in Luka Mesec. V skupini Sava Turizem pa se zagovarjajo, da je to praksa po vzoru svetovnih hotelskih verig, saj da je zaradi izredne sezonske naravnanosti težko uravnavati nihanje števila zaposlenih sobaric.